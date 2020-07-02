Варшава, , 09:04 — REGNUM Ведущий программист студии CD Projekt RED Марцин Голлент, отвечающий за графику в Cyberpunk 2077, сообщил технические подробности об игре. Интервью с ним было опубликовано 1 июля на портале PCGamesHardware.

Разработчик сказал, что ПК-версия Cyberpunk 2077 будет поддерживать только компонент интерфейса программирования приложений DirectX 12, и что игру можно будет запустить только на операционных системах Windows 7 и Windows 10. Он напомнил, что, к сожалению, Windows 8 не получила свой вариант DirectX 12.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt RED будет поддерживать технологию трассировки лучей DirectX Raytracing 1.1. Разработчики выложили в сеть скриншоты игры, запущенной с этими эффектами.

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