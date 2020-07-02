Москва, , 09:04 — REGNUM Самым любимым фильмом о собаках у российского кинозрителя оказалась картина Лассе Халльстрёма «Хатико: Самый верный друг». Об этом свидетельствуют данные опроса проекта «Кино Mail.ru».

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На втором месте по популярности — «Белый Бим Чёрное ухо» Станислава Ростоцкого, вышедший на экраны в 1976 году. Тройку лидеров замкнула картина «Белый плен» Фрэнка Маршалла, который рассказывает о выживании собак в бескрайних просторах Антарктиды.

Также российскому зрителю нравятся фильмы «Ко мне, Мухтар!» Семена Туманова, экранизация мемуаров Джона Грогана о его непослушном псе «Марли и я» Дэвида Френкеля, а также «Зов предков» — экранизация романа Джека Лондона о ездовой собаке, которая отчаянно борется за выживание в суровой природе Аляски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Рейтинг возглавила картина «В бой идут одно старики».

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