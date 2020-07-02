Магадан, Магаданская область, , 09:13 — REGNUM В Магадане с 1 июля реанимационное отделение областной больницы временно закрыто на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба минздрава Колымы.

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Карантин ввели из-за положительного теста на коронавирус у одного из врачей реанимации. На базе палаты интенсивной терапии кардиологии оборудовали дублирующее реанимационное отделение на девять коек.

Карантин продлится до 14 июля.

При этом заболевший врач не работал с коронавирусными пациентами, заразиться он мог вне работы, считает руководство больницы.

В реанимации на карантине остались работать два врача, четыре медсестры и две санитарки и шесть пациентов. Остальные сотрудники отделения отправлены по домам на самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 июля открылся новый инфекционный госпиталь для лечения взрослых, заражённых коронавирусной инфекцией, лёгкой и средней степени тяжести.