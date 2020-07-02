Ставрополь, , 09:15 — REGNUM В голосовании по поправкам к Конституции РФ, по предварительным данным, приняли участие более 1,5 млн жителей Ставрополья. Изменения в основной закон страны поддержали почти 85% избирателей, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе губернатора края.

В ходе заседания правительства региона глава Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил жителей края, которые накануне приняли участие в общероссийском голосовании.

«Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Вы проявили себя как патриоты своей малой родины, нашего края и нашей большой страны. Ставрополье в очередной раз показало свою активность и политическую зрелость», — сказал Владимиров.

Губернатор также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением голосования.

Читайте также: Глава Ставрополья принял участие в голосовании по поправкам к Конституции