Париж, , 09:01 — REGNUM Согласно исследованию Elabe, 57% жителей Франции хотят, чтобы Эдуар Филипп остался на посту премьер-министра страны после победы на муниципальных выборах в Гавре, сообщает Le Figaro.

При этом 52% жителей ожидают от президента Эммануэля Макрона перемен в политике.

По данным исследования, только 42% опрошенных хотят сменить премьер-министра, а 25% ссылаются на то, что действующим министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр займет пост главы правительства.

Кроме того, 65% респондентов во Франции заявили, что занятость и восстановление экономики должны быть главными приоритетами Эммануэля Макрона. Затем идёт здравоохранение (47%), сокращение неравенства (29%), окружающая среда (25%) и безопасность (25%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции намерен начать «новую эру» своего пятилетнего срока с долгожданной перестановки в правительстве.

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