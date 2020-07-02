Париж, 2 июля 2020, 09:01 — REGNUM Согласно исследованию Elabe, 57% жителей Франции хотят, чтобы Эдуар Филипп остался на посту премьер-министра страны после победы на муниципальных выборах в Гавре, сообщает Le Figaro.
При этом 52% жителей ожидают от президента Эммануэля Макрона перемен в политике.
По данным исследования, только 42% опрошенных хотят сменить премьер-министра, а 25% ссылаются на то, что действующим министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр займет пост главы правительства.
Кроме того, 65% респондентов во Франции заявили, что занятость и восстановление экономики должны быть главными приоритетами Эммануэля Макрона. Затем идёт здравоохранение (47%), сокращение неравенства (29%), окружающая среда (25%) и безопасность (25%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции намерен начать «новую эру» своего пятилетнего срока с долгожданной перестановки в правительстве.
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