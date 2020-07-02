Самарканд, Узбекистан, , 08:57 — REGNUM В Узбекистане разработали генеральный план развития Самарканда до 2040 года, сообщили в пресс-службе хокимията (администраци) города.

Отмечается, что Самарканд получит новый импульс для развития административного, культурного, научного и промышленного потенциала. В соответствии с генпланом в городе планируется построить шесть новых мостов и 14 автодорог. Генеральный план должно утвердить правительство Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая власти Узбекистана приступили к строительству в Самарканде больничного комплекса на 100 койко-мест и карантинного городка на 1000 мест. Строительство началось в одной из воинских частей.

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