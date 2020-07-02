Могадишо, , 09:14 — REGNUM Правительство Сомали подало официальную жалобу на экипажи иранских судов за ведение незаконного промысла в береговых водах африканской страны. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление министра рыболовства Сомали Абдуллахи Бидхана.

В интервью корреспонденту ВВС Бидхан подтвердил, что правительство Сомали официально представило жалобу на «наплыв незаконных иранских рыболовных судов в сомалийских водах».

Сомалийское правительство обвиняет экипажи порядка 100 судов под иранским флагом в незаконном тунцовом промысле, доказательства которого представлены на снимках со спутника. По словам министра, правительство Сомали также требует компенсацию за незаконную рыболовецкую деятельность в течение многих лет.

Напомним, что Сомали прекратила дипломатические связи с Ираном в январе 2016 года, выслав посла Ирана из страны всего через несколько дней после того, как Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

Незаконный промысел распространен в сомалийских водах, несмотря на присутствие в стране представителей международных морских организаций из различных стран для борьбы с пиратством.