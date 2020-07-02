Томск, , 08:56 — REGNUM Особый противопожарный режим введён в Первомайском и Верхнекетском районах Томской области, сообщили ИА REGNUM 2 июля в администрации региона.

В лесах Кривошеинского района вводится режим повышенной готовности в связи с увеличением класса пожарной опасности.

Соответствующие решения приняли муниципалитеты совместно с оперативным противопожарным штабом регионального департамента лесного хозяйства. Причина — установление жаркой погодой и усиление ветра. В начале июля в Томской области прогнозируется повышение температуры до 30 °C.

Жителям районов запрещено жечь сухую траву, разводить костры. Нарушители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за последние сутки велись работы по тушению 25 лесных пожаров.

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