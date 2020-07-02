Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 2 июля, за прошедшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 96 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего в Новосибирской области официально зарегистрировано 6 177 пациентов с коронавирусом (включая 370 детей), 3 714 пациентов выписаны с выздоровлением. Проведено 210 157 тестов на коронавирус.