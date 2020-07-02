Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки возросло более чем на 19 тысяч и превысило 604 тысячи. Об этом 2 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно этим данным, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 19 148 заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало составлять 604 641.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в Индии от COVID-19 умерли 434 пациента и в результате этого суммарное число летальных исходов выросло до 17 834.

При этом 11 881 человек за этот же период в стране вылечился от COVID-19 и теперь общее число выздоровевших достигло 359 860.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на более чем 46 тыс. и перевалило за 1,448 млн.