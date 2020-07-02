Чита, , 08:51 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил жителей за участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает официальный сайт региона. В обращении главы, в частности сказано:

«Спасибо тем, кто пришел и проголосовал, кто организовывал и поддерживал процесс, всем тем, кто участвовал в общественной дискуссии по поправкам. Благодарю тех, кто принял участие в голосовании по «народному бюджету». Уже не в первый раз мы вместе выбираем, что является для нас приоритетами развития и обустройства, какие социальные объекты, дороги, общественные пространства требуют внимания. Желаю, чтобы с завтрашнего дня, шаг за шагом, день за днем, год за годом увеличивалась, нарастала наша работа по развитию и благоустройству края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, свой выбор по поправкам к Конституции РФ сделали 60,08% жителей Забайкальского края. За изменения в основной документ страны отдали свои голоса 74,92%. Помимо своего отношение к предполагаемым изменениям в основной закон государства, жители региона голосовали также за то, куда потратить деньги «народного бюджета».

Это — возможность для жителей проголосовать за тот проект, который они хотят реализовать в крае, например: ремонт дороги, строительство детской площадки, реконструкция стадиона, ремонт школы или детского сада. Сумма «Народного бюджета» будет распределена между муниципалитетами на основании конкурса.

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