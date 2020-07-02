Чита, 2 июля 2020, 08:51 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил жителей за участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает официальный сайт региона. В обращении главы, в частности сказано:
Как уже сообщало ИА REGNUM, свой выбор по поправкам к Конституции РФ сделали 60,08% жителей Забайкальского края. За изменения в основной документ страны отдали свои голоса 74,92%. Помимо своего отношение к предполагаемым изменениям в основной закон государства, жители региона голосовали также за то, куда потратить деньги «народного бюджета».
Это — возможность для жителей проголосовать за тот проект, который они хотят реализовать в крае, например: ремонт дороги, строительство детской площадки, реконструкция стадиона, ремонт школы или детского сада. Сумма «Народного бюджета» будет распределена между муниципалитетами на основании конкурса.
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