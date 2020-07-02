Махачкала, , 08:53 — REGNUM Дагестан вошел в число трех субъектов РФ, в которых «за» изменения в Конституции РФ проголосовали более 90% избирателей. В республике поправки поддержали 90,27% участников голосования, против выступили 9,12% избирателей, следует из предварительных данных ЦИК.

Большую поддержку поправки получили только в Чечне и Туве, где за изменения проголосовали 97,49% и 96,79% избирателей соответственно. В целом по стране после обработки 97,84% протоколов «за» поправки проголосовали 78,06%, против — 21,13%.

Читайте также: Чечня стала лидером по числу проголосоваших за поправки к Конституции РФ