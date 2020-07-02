Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировали 1403 желающих сдать Единый государственный экзамен. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по расписанию ЕГЭ пройдёт с 3 по 8 августа.

«В этом году ЕГЭ проводится только для выпускников, планирующих поступление в вузы. Всего будет задействовано 114 аудиторий, все они оснащены видеонаблюдением в режиме онлайн», — отметили в правительстве.

30 июня в регионе прошли пробные экзамены, в ходе которых проверялась готовность организаторов. Так, из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, пункты проведения ЕГЭ обеспечены масками, перчатками, антисептиками, а также бесконтактными термометрами.

С особым вниманием оборудуется пункт в Кош-Агачском районе, где зарегистрировано наибольшее число заражённых в республике. Ранее были закрыты въезд и выезд из района.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, как сообщало ИА REGNUM, в Кош-Агаче зарегистрированы 14, среди которых трое детей. Общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 775.

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