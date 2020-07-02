Москва, , 08:46 — REGNUM Обязательная маркировка товаров в первую очередь необходима для медицинских товаров и лекарств, в этом уверены более половины жителей России (52%). Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

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Также очень важно маркировать продукты питания (45%), молочную продукцию (19%), алкоголь (15%), товары и продукты питания для детей (14%).

Почти каждый второй опрошенный сталкивался с контрафактными товарами (40%). Каждый пятый либо покупал нелегальную продукцию (18%), либо видел её в продаже (22%).

Опрос проведен 21 января и 24 июня 2020 года по заказу Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в России маркировки товаров понизит количество контрафактной продукции, считает почти половина граждан (41%).

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