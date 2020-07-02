Токио, , 08:42 — REGNUM Издательская компания 505 Games и студия Kojima Productions выложили в сеть криншоты ПК-версии игры Death Stranding. Они были опубликованы 2 июля на профильном портале DSOGaming.

Скриншоты сделаны в игре, запущенной с разрешением 4K и с максимальными настройками графики. Издание отмечает: изображения показывают, насколько «прекрасна» версия игры для ПК. Автор стаьи добавил, что ранее в сети появились сообщения о том, что предварительная сборка Death Stranding работает на компьютерах достаточно «гладко».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ПК-версию Death Stranding будет добавлена поддержка технологии DLSS 2.0, которая позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia. Релиз игры запланирован на 17 июля 2020 года.

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