Москва, , 08:41 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции не помешала провести в России ежегодную индексацию тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В среднем по стране рост составил 4%.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев не исключал, что в России могут отказаться от повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. по его словам, ведомству предлагали временно отложить индексацию из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако этого не произошло.

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Так, во всех регионах индексация проходит по-разному. Меньше всего тарифы выросли в Ненецком автономном округе — 2,4%, при этом самое значительно повышение стоимости на услуги ЖКХ произошло в Чечне — 6,5%.

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В Санкт-Петербургe тарифы выросли на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1%. В Москве цены на коммунальные услуги увеличились на 5%. На такую же величину выросли тарифы в Омской области, Бурятии и Якутии. Жители Дагестана теперь будут платить за услуги ЖКХ на 5,2% больше, а Кабардино-Балкарии — на 5,4%.

Средний рост тарифов на электроэнергию по стране с 1 июля составил 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Александр Люшин подчеркивал, что повышать тарифы на услуги ЖКХ сейчас нельзя. Он отметил, что цены на продукты и услуги ЖКХ растут, а зарплаты не увеличиваются, и это приводит к обнищанию населения. Кроме того, уверен аналитик, тарифы на услуги ЖКХ завышены и требуют серьёзных расчетов.

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