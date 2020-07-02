Пермь, , 08:40 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году организуют работу 78 пунктов сдачи ЕГЭ, из которых 71 откроют на базе школ. 3 июля выпускники будут сдавать тесты по географии, литературе и информатике, сообщает краевой минобр.

«Мы постепенно ослабляем режим самоизоляции. Но переход на следующий этап снятия ограничений напрямую зависит от нашей слаженной работы. Вам надо пройти каждый пункт сдачи ЕГЭ, посмотреть, полностью ли он обеспечен всем необходимым. Это ваша зона ответственности. В сегодняшней ситуации должен быть тройной контроль. Большинство из нас сами родители, мы понимаем, в какой стрессовый период дети входят во время экзаменов, а из-за коронавируса подготовка к ЕГЭ стала еще более волнительной. Нужно их поддержать и обеспечить нормальную сдачу государственных экзаменов», — обратился к главам муниципальных образований врио губернатора Дмитрий Махонин.

Глава министерства образования Раиса Кассина отметила полную готовность пунктов проведения ЕГЭ. Все помещения предварительно продезинфицируют, на входе будет организован фильтр с измерением температуры, выдача средств индивидуальной защиты и антисептиков. Каждая аудитория рассчитана на 5−10 выпускников.

Напомним, из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, принято решение о том, что в 2020 году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вузы. В Прикамье ЕГЭ сдают 11 660 человек, в том числе 10 220 выпускников текущего учебного года. В колледже или техникуме изъявили желание продолжить обучение 2 080 выпускников школ. Им аттестаты выдадут без экзаменов.