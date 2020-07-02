Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Правительство Казахстана разработало план введения карантина с 5 июля, написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

По его словам, карантин планируется внедрить на две недели, но сроки могут продлить. Глава государства добавил, что дополнительную информацию по карантину представит министр здравоохранения республики Алексей Цой после заседания межведомственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в Казахстане выявили 42 574 случая заражения коронавирусом, в том числе боле 1,5 тыс. за минувшие сутки. Выздоровели 14 059 человек, скончались 188 пациентов.

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