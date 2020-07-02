Богота, , 08:38 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Колумбии выявляли 4 163 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июля сообщает колумбийский минздрав.

По информации ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 102 009.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в Колумбии от COVID-19 умерли 136 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 3 470.

При этом отмечается, что ха это же время в стране 1 334 человека вылечились от COVID-19 и потому общее число выздоровевших возросло до 43 407.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 5,6 тыс. и превысило 231 тыс.