Женева, Швейцария, , 08:42 — REGNUM Во всём мире подтверждено более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались более 508 тыс. человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:08 мск 1 июля в мире коронавирус поразил 10 357 662 человек. При этом более 2,57 млн случаев зарегистрированы в США, почти 1,37 млн — в Бразилии. На весь Американский регион приходится почти 5,22 млн заражений, на Европейский — почти 2,73 млн.

Скончались по всему миру 508 тыс. 55 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 1 июля насчитывалось 654 405 зарегистрированных случаев заражения, при этом выздоровел 422 931 человек, скончались 9536 человек.

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