Мехико, , 08:31 — REGNUM Общее число выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 5,6 тыс. и превысило 231 тыс. Об этом 2 июля рассказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«На сегодняшний день в Мексике у 231 770 человек подтвердили (наличие SARS-CoV-2)», заявил Аломиа.

Также он сообщил, что за последние сутки от COVID-19 в стране скончался 741 пациент и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало 28 510.

При этом известно, что в настоящее время в Мексике свыше 138 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в Китае было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.