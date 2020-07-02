Пекин, , 08:23 — REGNUM За истекшие 24 часа в Китае было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит три активных случая заражения и ещё два его носителя без симптомов. При этом один из новых активных случаев является локальным и выявлен в Пекине, и ещё два — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Китае достигло 83 537.

Кроме этого, отмечается, что в стране за сутки никто не умер от COVID-19 и потому это число по-прежнему составляет 4 634.

Помимо этого, известно, что 78 487 пациентов в Китае на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 42574.