Аддис-Абеба, , 08:26 — REGNUM По меньшей мере 52 человека погибли в эфиопском регионе Оромия во время ожесточенных протестов против убийства популярного местного музыканта. Для предотвращения эскалации насилия правительство Эфиопии было вынуждено ввести войска в столицу страны, Аддис-Абебу. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения местных властей.

Гетачев Балча, пресс-секретарь региона Оромия, сообщил корреспонденту, что многие были ранены в ходе столкновений, добавив, что в ходе протестов был нанесен значительный ущерб имуществу населения.

В соответствии с заявлением федеральной полиции Эфиопии, в ходе беспорядков был убит один полицейский.

В стране также заблокировали доступ в интернет, отмечают репортеры.

Напомним, что эфиопская поп-звезда Хачалу Хундесса, который критиковал правительство в своих песнях, был застрелен вечером в воскресенье, 28 июня, в своем автомобиле в столице страны, Аддис-Абебе. Полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Мотив убийства музыканта остается неясным.