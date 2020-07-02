Кызыл, , 08:09 — REGNUM На территории Тувы 2 июля ожидается сильная жара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, местами температура воздуха поднимется до 35 градусов тепла.

При этом северо-восточный ветер усилится до 15−17 метров в секунду. Также возможен град.

В связи с прогнозом, спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. В частности, жителям рекомендовано реже выходить на солнце, носить светлую воздухонепроницаемую одежду и головной убор.

«Также рекомендует жителям республики соблюдать правила пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесных массивах», — добавили в управлении.

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