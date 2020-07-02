Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 42 574, сообщили 2 июля в межведомственной комиссии по нераспространению инфекции.

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1509 новых случаев заболевания, в том числе 981 — среди бессимптомных носителей (65%). По состоянию на 2 июля в республике выздоровели 14 059 человек, скончались 188 пациентов.

Напомним, 1 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство республики предложило план введения карантина с 5 июля 2020 года. Ограничительные мероприятия продлятся две недели.

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