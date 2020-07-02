Новосибирск, , 08:04 — REGNUM В Новосибирске введён в эксплуатацию долгострой по ул. Пролетарская 271/5. Объект был включён минстроем Новосибирской области в единый реестр проблемных объектов. После сдачи 12-этажного дома квартиры получили 240 семей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в 2020 году это первый проблемный объект, получивший разрешение на ввод в эксплуатацию.

Строительство многоэтажного дома общей площадью почти 16 тысяч кв. м компания «СтройЭверест-Н» начала ещё в 2015 году. Однако сроки сдачи неоднократно переносились. Работы были активизированы в 2018 году. 25 июня 2020 года выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.