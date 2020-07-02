Якутск, , 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.

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В телеграм-каналах 1 июля распространили фотографию, где глава столицы Якутии опускает в урну для голосования бюллетень, в котором «галочка» стоит в графе «за». По словам пресс-секретаря Сарданы Авксентьевой Алексея Толстякова, фото оказалось фейком.

«Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум», — цитирует Толстякова Правда.ру

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Сардана Авксентьева голосовала 25 июня вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым.