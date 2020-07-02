Берлин, , 08:03 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 503 новых заразившихся коронавирусом. Об этом 2 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По данным института, в результате этого общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 195 228.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Германии от COVID-19 умерли 9 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 8 994.

Кроме этого, известно, что свыше 180 тысяч человек в стране вылечились от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали федеральные земли Бавария (48 547 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (43 436) и Баден-Вюртемберг (35 744).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 104 204 случая заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Канаде.