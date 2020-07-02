Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Ранее все прибывающие на остров, даже со справкой, были обязаны в течение 14 дней находиться на изоляции.

В регионе за весь период пандемии выявили 828 случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 338 человек. Смертельных случаев пациентов с коронавирусом на Сахалине не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего оренбуржца, объявленного в федеральный розыск за нарушение коронавирусного карантина.