Горно-Алтайск, , 07:57 — REGNUM В Горном Алтае праздничные мероприятия в честь Дня образования республики 3 июля пройдут в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Государственный оркестр республики, а также Государственная филармония дадут концерт, который местные жители смогут увидеть по региональному телеканалу или через интернет. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире с 14 до 16 часов.

«К праздничным мероприятиям присоединятся организации и учреждения культуры муниципальных образований. В социальных сетях и на официальных страницах будут проведены конкурсы, челленджи, виртуальные выставки и другие мероприятия», — отметили в правительстве.

Добавим, что праздник приурочен к дате преобразования Горно-Алтайской автономной области в республику, благодаря чему Горный Алтай стал полноправным субъектом РФ. Закон был принят 3 июля 1991 года.

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