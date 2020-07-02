Пермь, , 07:47 — REGNUM В Пермском крае бывший и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства привлечен к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, был нарушен порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению качественного функционирования систем теплоснабжения.

По результатам прокурорской проверки возбудили административное производство. Бывшему и.о. главы министерства назначили штраф в 10 тыс. рублей за нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов. Постановление не вступило в законную силу.