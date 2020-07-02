Южно-Сахалинск, , 07:46 — REGNUM В Южно-Сахалинске переполнен городской роддом. Рожениц размещают даже в служебных помещениях.

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Как пишет ASTV.RU, будущие мамы жалуются на переполненный роддом. В отделение завозят дополнительные койки и размещают их в палатах, в которых уже лежат по 8−10 женщин.

Эту информацию подтвердили и сотрудники медицинского учреждения, уточнив что для размещения рожениц закупаются матрацы, освобождаются служебные помещения. В день врачи принимают по 18−20 родов.

Такая ситуация в городском роддоме возникла из-за того, что на карантин по коронавирусу закрыт областной перинатальный центр. Как пояснили в минздраве региона, его откроют в ближайшие дни и нагрузка с роддома Южно-Сахалинска упадёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермской краевой больнице на карантин закрыли отделение реанимации. Причиной для введения ограничительной меры стал случай заражения коронавирусом, выявленный среди пациентов.