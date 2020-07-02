Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Компании Sony и Marvel впустили трейлер предстоящей игры Iron Man VR, ролик предназначен для просмотра в шлемах виртуальной реальности. он был опубликован 1 июля на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Обладатели гарнитур виртуальной реальности получили возможность увидеть, что собой будет представлять игровой процесс Iron Man VR. Игра предложит им выступить в роли Тони Старка, который, надев свой костюм, будет сражаться с противниками, чинить самолеты прямо в воздухе, и решать различные проблемы. Трейлер даёт понять, что главным врагом Железного Человека в игре будет Призрак.

Релиз Iron Man VR запланирован на 3 июля 2020 года. В мае 2020-го Sony выложила в магазин PS Store демонстрационную версию игры.

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