Пекин, , 07:11 — REGNUM Китай запустил своей первый мораторий на вылов рыбы в открытом море юго-запада Атлантического океана в рамках программы устойчивого развития морского рыболовства в открытых водах, сообщает 1 июля агентство Синьхуа.

Мораторий продлится три месяца и затронет главный район вылова кальмара в Китае в открытом море между 32 и 44 градусами южной широты и между 48 и 60 градусами западной долготы, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

На указанный период все рыбацкие лодки в районе должны будут прекратить свою деятельности, отметили в министерстве. В то же самое время, будет усилен надзор за теми, кто не внемлет увещеваниям.

Следующим шагом, сообщили в министерстве, планируется создать систему сбора данных о кальмарах в открытых водах с целью мониторинга эффективности моратория. Начиная с 1 сентября Китай также запустит трёхмесячный запрет на вылов рыбы в восточных водах Тихого океана.