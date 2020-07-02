Веллингтон, , 06:46 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Отмечается, что COVID-19 выявили у двух вернувшихся в страну граждан, которые находились на обязательном карантине. Случаев локальной передачи вируса в Новой Зеландии пока не зафиксировано.

К настоящему времени в стране 18 активных случаев. Все они находятся в учреждениях, предназначенных для карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава минздрава Новой Зеландии Дэвид Кларк ушел в отставку. Предположительно, поводом для ухода с должности послужило двукратное нарушение Кларком условий карантина в марте 2020 года.

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