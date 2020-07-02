Якутск, , 06:42 — REGNUM В Якутии явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 55,56%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой данные ЦИК республики.

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В списках избирателей — 631 206 человек, выдано бюллетеней — 350 707

За поправки проголосовали 58,34% избирателей, против изменений высказались 40,65% участников голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ приняли участие 22 604 человека, или 75,58% от включенных в списки избирателей.