Ухань, Китай, , 06:34 — REGNUM В бывшем эпицентре COVID-19 в Китае не выявлено новых случаев инфицирования за прошедшие сутки, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в провинции Хубэй было выявлено 285 075 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. Из них 13 по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.

Последний заболевший был выписан из больницы провинции еще 4 июня по выздоровлению. Последний бессимптомный пациент был снят с наблюдения 1 июля.

В провинции Хубэй за все время эпидемии было выявлено 68 135 случаев COVID-19, из которых 63 623 человека были выписаны из госпиталей по выздоровлению. Скончались в регионе 4512 человек.