Ульяновск, , 06:34 — REGNUM В Ульяновской области названы предварительные данные по явке и голосованию избирателей по поправкам к Конституции России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный ЦИК и систему ГАС «Выборы».

По предварительной информации областного избиркома, участие в голосовании приняли 529 718 граждан, что составляет 53,9% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Всего в Ульяновской области зарегистрировано 925 240 избирателей. По данным ГАС «Выборы» на 00:01 мск, выдано 505 790 бюллетеней, из них в ящиках для голосования находилось 505 163, недействительными признано 4969 бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно в Ульяновской области поддержали предложенные поправки в Конституцию 71,43% проголосовавших, или 360 840 избирателей. Выступили против 27,59% избирателей, или 139 354 человек.

Всего в регионе работали 988 избирательных участков, в том числе в Ульяновске на 132 участках использовали КОИБы, на 36 участках организовано видеонаблюдение, а во всех 29 территориальных избиркомах региона установлены веб-камеры.

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