Кызыл, , 06:32 — REGNUM В Министерстве обороны России удовлетворили просьбу руководства Тувы о строительстве в республике многопрофильного медицинского центра. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства учреждений для лечения пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями в Воронеже и трёх городах Дагестана.

«Дорогие земляки, как же я счастлив, наша просьба о строительстве такого же многопрофильного медцентра у нас, в Туве, вчера была удовлетворена», — отметил он.

В настоящее время в республике ищут подходящую территорию под строительство. Как отмечается, центр построят в кратчайшие сроки по типовому проекту. В нём будут лечиться как военнослужащие, так и местные жители.

Напомним, ранее в Кызыле был развёрнут мобильный госпиталь Минобороны на 100 коек. Как сообщало ИА REGNUM, госпиталь инфекционного профиля на 100 койко-мест был доставлен из Челябинской области самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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