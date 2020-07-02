Пекин, , 06:29 — REGNUM В Пекине подтвержден один новый локальных случай COVID-19, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Два бессимптомных случая и ни одного нового случая подозрения на инфекции в Пекине выявлено не было. Кроме того, еще двое человек были выписаны из госпиталя китайской столицы по выздоровлению.

В период с 11 июня по 1 июля в Пекине было выявлено в общей сложности 329 локальных случаев COVID-19, из которых 325 человек по-прежнему остаются в больницах на лечении. Еще 28 бессимптомных случаев находятся под наблюдением медиков.