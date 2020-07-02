Гонконг, Китай, , 06:26 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущем положении дел с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии выявлено 1233 случая COVID-19, включая семь смертельных. Выздоровели уже 1117 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев, включая 45 выздоровевших, еще один человек продолжает получать медицинскую помощь. На Тайване подтверждено 447 случаев. Семь человек скончались, 438 человек были выписаны из больниц острова.

Всего за все время эпидемии на материковой части Китая выявлено 83 537 случаев опасной инфекции, включая 4634 смертельных. Из больниц выписано 78 487 человек.