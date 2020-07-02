Ульяновск, , 06:25 — REGNUM В Ульяновской области известны предварительные данные голосования по поправкам к Конституции. Более 71% избирателей поддержали поправки. Такая информация опубликована в системе ГАС «Выборы».

Согласно последним данным (на 00:01 мск), в Ульяновской области поддержали предложенные поправки для внесения в Конституцию России 71,43% проголосовавших, или 360 840 избирателей.

Высказались против поправок к главному документу страны 27,59% избирателей, или 139 354 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на голосовании по поправкам к Конституции задействовано более 8,5 тыс. членов комиссий и свыше 4,5 тыс. наблюдателей. В регионе работали около 990 участковых избирательных комиссии, в том числе 12 временных.

Напомним, голосование шло с 25 июня и завершилось 1 июля.

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