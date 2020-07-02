Чита, , 06:37 — REGNUM В Забайкальском крае по данным на 2 июля за последние сутки выявлено 48 носителей SARS-CoV-2, а всего с начала пандемии нового коронавируса их число достигло в регионе 3260 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

При этом, новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано (всего умерли 42 человека). За последние сутки также были выписаны из медучреждений 45 выздоровевших (всего 2152 человека).

Напомним, в Забайкалье с 4 июля разрешается возобновить работу баз отдыха, прерванную из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае постепенно улучшается. Так, по данным на 1 июля, в регионе за сутки не было зарегистрировано ни одного умершего, а число пациентов, которые выздоравливают и выписываются из медучреждений домой, постепенно увеличивается.

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