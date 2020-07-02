Аддис-Абеба, , 06:16 — REGNUM Не менее 81 человека погибло в ходе уличных беспорядков в Эфиопии, сообщает пресс-служба эфиопской полиции.

Сообщается, что протестные акции в регионе Оромия были вызваны убийством певца и активиста народности оромо Хатчалу Хундессы 30 июня. Протесты переросли в уличные беспорядки, в результате которых погиб 81 человек. При этом эфиопские СМИ утверждают, что власти страны ограничили доступ в интернет, чтобы предотвратить протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня уличные беспорядки произошли в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В результате беспорядков погибли восемь человек, еще 80 получили ранения различной степени тяжести.

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