Хабаровск, , 06:37 — REGNUM В Хабаровском крае явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 44,24%. В самом Хабаровске явка была 43,59%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

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Всего в списках избирателей — 985 430 человек, проголосовали 435 944. Изменения в Конституцию поддержали 62,28% избирателей (271 421 человек). Против поправок высказались 36,64% избирателей (159 662).

Против поправок активнее всего голосовали в районе имени Полины Осипенко, в Центральном районе Хабаровска и в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, практически все регионы Дальнего Востока, кроме Хабаровского края, показали явку на голосовании по поправкам к Конституции РФ, более 50%.