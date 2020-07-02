Петропавловск-Камчатский, , 05:58 — REGNUM Власти Камчатского края до сих пор не знают, как правильно считать и учитывать смертельные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией. Как заявил врио зампреда камчатского правительства Роман Василевский, замечание по этому поводу регион получил от Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Читайте также: В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«Замечание нам сделали федеральный Минздрав и Роспотребнадзор. Мы сегодня посмотрим, как учитывают статистику эти два органа, потому что та статистика Роспотребнадзора, которая ведётся на их федеральном сайте, более низкая», — цитирует Василевского ИА «Кам 24».

В кратчайшие сроки власти региона намерены разобраться, как правильно считать и учитывать смертности пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, а общее число умерших с диагнозом COVID-19 по состоянию на 2 июля в столице достигло 3870.