Кош-Агачский район, Алтай, , 05:57 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев, таким образом, достигло 775.

«Коронавирус подтвердился у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у троих детей; у девяти человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у четырёх жителей Майминского района и 42-летней женщины, прибывшей в Майминский район из другого региона, а также у двух жителей города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.

В половине случаев заражённые входили в круг контактных лиц с ранее выявленными носителями. Четырёх человек обследовали после выявления симптомов ОРВИ.

За сутки также выписали из больниц с выздоровлением семь пациентов из Кош-Агачского района и Горно-Алтайска. Всего излечились от COVID-19 к настоящему времени 318 человек. Ранее специалисты зафиксировали первый в республике летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики допускают возможность возобновления работы туристических объектов и заведений общественного питания с 3 июля.

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