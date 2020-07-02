Чита, , 05:53 — REGNUM В Забайкальском крае постепенно сокращается число выявленных новых носителей коронавируса. По данным оперативного штаба региона на 2 июля, общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 достигло 3260 (48 за последние сутки).

При этом 2152 пациента вылечены и выписаны из медучреждений (45 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса Забайкальском крае постепенно улучшается. Накануне, 1 июля, отмечалось, что 2107 пациентов вылечены и выписаны из забайкальских медучреждений (107 за сутки). Новых летальных случаев не зафиксировано.

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