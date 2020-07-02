Сеул, , 05:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 44 из них связаны с передачей вируса внутри сообщества. Среди новых пациентов 22 случая были выявлены в городе Кванджу в 330 километрах от Сеула. Их связывают с передачей инфекции среди прихожан буддистского храма.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 12 904 случая инфицирования SARS-CoV-2. Число летальных исходов осталось прежним — 282.