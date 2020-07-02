Благовещенск, , 05:28 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов назначил на пост министра строительства и архитектуры с 1 июля Николая Сибирякова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С 15 апреля 2020 года Сибиряков исполнял обязанности министра строительства и архитектуру области. До этого он семь лет работал директором ГКУ Амурской области «Строитель».

Родился Сибиряков в Благовещенске в 1981 году.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе.